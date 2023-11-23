На дорогах Башкирии увеличено количество экипажей ГИБДД из-за непогоды

В Башкирии ухудшились погодные условия: мокрый снег и ледяной дождь сменились резким похолоданием. Из-за сильного порывистого ветра и метели видимость на дорогах существенно снизилась, на некоторых участках гололедица и снежные накаты.

В своем телеграм-канале руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов сообщил о том, что из-за непогоды принято решение об увеличении количества экипажей ДПС на автодорогах Уфа-Инзер-Белорецк, Чишмы-Аксеново-Киргиз Мияки, Уфа-Янаул, Уфа-Зубово-Чишмы, Уфа-Иглино-Красная горка и Дюртюли-Нефтекамск.