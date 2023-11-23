В Уфе для уборки снега задействовано 232 единицы техники

В Башкирию пришла зимняя погода. В администрации Уфы рассказали, как подготовились к снегопаду.

Коммунальные службы и техника столицы уже работают в зимнем режиме. Так, сегодня, 23 ноября, для расчистки дорог и дворов было задействовано 232 единицы коммунальной техники и 384 рабочих.