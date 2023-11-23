В Уфе для уборки снега задействовано 232 единицы техники

В Башкирию пришла зимняя погода. В администрации Уфы рассказали, как подготовились к снегопаду.
Коммунальные службы и техника столицы уже работают в зимнем режиме. Так, сегодня, 23 ноября, для расчистки дорог и дворов было задействовано 232 единицы коммунальной техники и 384 рабочих.
Во дворах и на междворовых проездах работает: по линии УЖХ районов – 71 единица снегоуборочной техники и 460 дворников, других управляющих компаний и ТСЖ – 16 единиц техники и 370 дворников.
Фото: администрация г. Уфы.