В Уфе открылась выставка, посвященная СВО

В Уфе открылась передвижная выставка, посвященная специальной военной операции. Она разместилась в здании Госсобрания республики. Экспонаты – это личные вещи солдат из Башкортостана, которые принимали участие в вооружённом конфликте на Донбассе ещё в 2014 году. Экспозиция продолжает пополняться предметами, амуницией и формой, принадлежавшими участникам спецоперации.

Часть экспонатов передали бойцы батальона имени Шаймуратова, на постоянной основе они хранятся в Музее Боевой Славы. Среди экспонатов – флаг батальона Шаймуратова с подписями от добровольцев. Они его передали руководителю региона в декабре прошлого года. Флаг хранится в Национальном музее республики.