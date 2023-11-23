В уфимской гимназии создали кабинет истории имени Нияза Мажитова

В уфимской гимназии-интернате №1 им. Р. Гарипова создали кабинет истории имени Нияза Мажитова. Открытие состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и Средневековье».

Мемориальный класс расписан картами, таблицами, иллюстрациями и информацией об основателе башкирской археологической науки Hиязе Мажитове. Кроме того, в учебном кабинете на стене создали шежере башкирского народа, в который вошли племенные и этнокультурные образования.