Школы Башкирии и Киргизии расширяют сотрудничество

Сотрудничество между учебными заведениями Кыргызстана и Башкортостана растет. Ректоры вузов, директора школ и учителя из Киргизии прибыли в Уфу для обмена опытом. Рабочие встречи в рамках стратегической сессии «Образовательное пространство России и Кыргызстана» пройдут на протяжении трёх дней на базе БГПУ им. Акмуллы.

В Киргизии построят девять школ с обучением на русском языке. А специалистов для этих учреждений будут готовить в БГПУ. В рамках стратегической сессии были подписаны соглашения о сотрудничестве между уфимской гимназией № 39, Каракулинской, Баткенской, Бишкекской школами. Гости также проведут открытые лекции, где встретятся со студентами из Кыргызстана, обучающимися в Уфе.