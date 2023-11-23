В Уфе проходит второй день Международной недели бизнеса

Новые выгодные контракты и соглашения в сфере торгово-экономических отношений для республики и страны планируют подписать сегодня в Уфе. Второй день Международной недели бизнеса обещает стать богатым на события. Уже с утра начали работу различные секции, в которых принимают участие представители разных государств.

«Послезавтра глазами мирового сообщества» – под таким лозунгом проходит второй день Международной недели бизнеса в Уфе. Сегодня участников форума ожидает насыщенная деловая программа. Ровно в 10 утра в залах Конгресс-холла «Торатау» начали работу различные секции и круглые столы. Основная тема, конечно же, торгово-экономическое сотрудничество между странами.

Как известно, в рамках недели бизнеса столицу Башкортостана должны посетить представители более 20 государств. Наибольшую активность на форуме проявляют Китай, Белоруссия и Казахстан. Как раз сегодня утром прошла одна из секций – Россия и Казахстан. Горизонт развития с опорой на региональную кооперацию. Также прошёл круглый стол на тему «Китайское чудо» в российском регионе.