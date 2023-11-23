Жители башкирских сел поддерживают участников СВО словом и делом

Жители села Абдулкаримово Ермекеевского района Башкирии многие годы активно участвуют в различных благотворительных мероприятиях. А с начала спецоперации они помогают нашим бойцам – не только словом, но и делом, сообщают корреспонденты издания «Ермекеевские новости».

Поддержка военнослужащих на передовой имеет огромное значение. Это подтверждают те участники СВО, которые приезжают домой в родное село на время отпуска. Так, боец танкового батальона с позывным «Фрол» встретился со своими односельчанами и рассказал, какие теплые чувства охватывают наших ребят на передовой, когда они получат весточки от родных. Порой им пишут совсем незнакомые люди – выражают слова благодарности за их доблесть, желают скорейшей победы и возвращения домой.

«Фрол» поблагодарил своих земляков за травяной чайный сбор, который он получил в августе из родного села. Совсем скоро его отпуск заканчивается, и он отправится обратно на фронт в свое подразделение.

Что касается поддержки делом, то среди женщин, проживающих в этом селе, много волонтеров. Они собирают и отправляют посылки нашим ребятам, которые участвуют в спецоперации, плетут маскировочные сети для фронта.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на улице Революционной, 156. Также заявки принимаются через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на официальном сайте башбат.рф.