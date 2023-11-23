Ветеринары Уфы установили котёнку суставные протезы

В Уфе ветеринары клиники Кутлиматова помогли маленькому котёнку с врожденной аномалией лап. Они провели уникальную операцию.

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Пушистую малышку по кличке Люси привезли на лечение из Набережных Челнов. Ветеринары выявили у двухмесячного котёнка патологию передних лап, которая доставляла малышке трудности при хождении.

Хирургическая бригада выполнила временную фиксацию суставов с помощью штифта с выравниванием предплечий. Люси хорошо перенесла операцию и период восстановления. 

По мере роста костей может понадобиться еще одна подобная операция, но пока котёнок жизнерадостно бегает на четырёх лапах.

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