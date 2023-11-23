В Уфе наградили лучших предпринимателей Башкирии

Ни одно государство мира, тем более субъект или республика, не может развиваться без настоящего и сильного предпринимательского класса. Вы все победители прежде всего. Вы все те, кто умеет рисковать, кто знает не понаслышке, что такое вызовы.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра Правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан