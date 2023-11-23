В Уфе наградили лучших предпринимателей Башкирии

В первый день Международной недели бизнеса наградили лучших предпринимателей Башкортостана. Всего заявки на конкурс подали порядка 150 бизнесменов. После муниципального отбора в финал прошли 45, и только 16 стали победителями в различных номинациях.
Жюри оценивало разные показатели работы номинантов. И не только объем выручки, зарплаты работников и уплату налогов, но и участие в благотворительности. Организаторы – Фонд развития и поддержки малого предпринимательства региона – создали современную диджитал доску почета.