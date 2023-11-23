В Уфе наградили лучших предпринимателей Башкирии

В первый день Международной недели бизнеса наградили лучших предпринимателей Башкортостана. Всего заявки на конкурс подали порядка 150 бизнесменов. После муниципального отбора в финал прошли 45, и только 16 стали победителями в различных номинациях.

Жюри оценивало разные показатели работы номинантов. И не только объем выручки, зарплаты работников и уплату налогов, но и участие в благотворительности. Организаторы – Фонд развития и поддержки малого предпринимательства региона – создали современную диджитал доску почета.

Ни одно государство мира, тем более субъект или республика, не может развиваться без настоящего и сильного предпринимательского класса. Вы все победители прежде всего. Вы все те, кто умеет рисковать, кто знает не понаслышке, что такое вызовы.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра Правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Именно вашими руками создаётся та новая экономика Республики Башкортостан, где сегодня в нашем блоке субъектами малого и среднего предпринимательств являются мощные когорты в целом в экономике. Нас уже стало больше 133 тысяч в республике – это практически 550 тысяч людей, которые работают на ваших предприятиях.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
7eget
Пенальти