Башкирские артиллеристы рассказали о службе на передовой в зоне СВО

Добровольцы башкирского артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева и реактивной артиллерийской батареи мотострелкового полка «Башкортостан» служат в зоне проведения спецоперации. Слаженные действия наших земляков помогают им при выполнении боевых задач.

Артиллеристы работают с реактивной системой залпового огня «Град». Выпускают серию залпов, возвращаются в укрытие, маскируют технику и ждут очередного приказа командования. Один из бойцов с позывным «Грешник», который научился работать с реактивными системами во время службы в армии, подписав контракт с минобороны страны сразу же решил, что будет служить именно в артиллерии.

Есть в реактивной артиллерийской батареи мотострелкового полка «Башкортостан» и те бойцы, которые получили опыт не только во время срочной службы. Многие из них воевали в Афганистане, на Северном Кавказе, Сирии и других горячих точках. Но все они пришли на СВО с одной целью – защищать Родину.

Я служил в десанте, был в горячих точках, где и получил боевой опыт. На гражданке работал в МВД в роте оперативного реагирования. Теперь я здесь, мой опыт пригодится. Боец СВО, позывной «Чекист»

Башкирские артиллеристы находятся на передовой с сентября 2023-го. Давно прошли полную адаптацию к боевой обстановке и успешно выполняют задачи, которые перед ними ставит командование. Добровольцы работают на новых машинах, два раза в месяц из Башкирии к ним приезжает гумконвой, зарплату не задерживают.

Каждый военнослужащий получает дополнительно 60 тысяч от Башкирии ежемесячно, независимо от того, кто он – офицер или рядовой. 60 тысяч платит нам Башкирия, плюс зарплата от минобороны, а также боевые. Я спрашивал у других подразделений, у них таких выплат нет. Спасибо нашей республике, благодарим Радия Фаритовича Хабирова за такую мощную поддержку. Боец СВО, позывной «Спонсор»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.