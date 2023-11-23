В Уфе целая семья отравилась парами хлора в бассейне

Вечером, 21 ноября, трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей, 18 и 19 лет, находились вместе с родителями на отдыхе в арендованном коттедже в Князево.
По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, спустя некоторое время у всех ухудшилось самочувствие, и они обратились за медицинской помощью с симптомами отравления парами хлора.
В стационаре оставили двоих несовершеннолетних и 18-летнего парня. Остальных после осмотра врачи отпустили домой.
Пока по данному происшествию проводится доследственная проверка.
Фото: пресс-служба прокуратуры РБ