В Уфе целая семья отравилась парами хлора в бассейне

Вечером, 21 ноября, трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей, 18 и 19 лет, находились вместе с родителями на отдыхе в арендованном коттедже в Князево.

Фото №1 - В Уфе целая семья отравилась парами хлора в бассейне

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, спустя некоторое время у всех ухудшилось самочувствие, и они обратились за медицинской помощью с симптомами отравления парами хлора.    

В стационаре оставили двоих несовершеннолетних и 18-летнего парня. Остальных после осмотра врачи отпустили домой.  

Пока по данному происшествию проводится доследственная проверка.

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

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