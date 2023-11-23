На трассе М-5 в Башкирии вновь продлили ограничение движения

На трассе М-5 вновь продлили ограничение движения. Всё из-за мокрого снега, дождя и гололеда. Ограничение действует от границы Башкортостана с Челябинской областью до подъезда к Челябинску и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также грузовые транспортные средства.
Время окончания ограничений – 17:00. Однако его могут продлить из-за погодных условий. Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей быть предельно внимательными за рулем. Кроме того, дорожные полицейские усилили дежурство на автодорогах регионального значения.