На трассе М-5 в Башкирии вновь продлили ограничение движения

На трассе М-5 вновь продлили ограничение движения. Всё из-за мокрого снега, дождя и гололеда. Ограничение действует от границы Башкортостана с Челябинской областью до подъезда к Челябинску и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также грузовые транспортные средства.