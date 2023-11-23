Росгвардеец из Башкортостана вошел в число лучших в стране

Много физической нагрузки, и после физической нагрузки нужно стрелять, но это наша обыденность, это наша работа. Мы это должны жить. Физические нагрузки, стрельба, какие-то занятия, дополнительная мотивация – это всё как раз таки сплачивает коллектив. Мы здесь приехали из разных регионов, и мы общаемся. Познаём что-то новое.

позывной «Термит», сотрудник ОМОНа «Урал» управления Росгвардии по Республике Башкортостан