Росгвардеец из Башкортостана вошел в число лучших в стране

В Федеральной службе войск национальной гвардии впервые прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа. Допуск к основному экзамену получили 30 лучших бойцов отрядов СОБР и ОМОН. Вначале проверялось состояние здоровья, а затем шла сдача тестов по тактико-специальной, правовой, огневой, топографической и физической подготовке. В последний день спецназовцы проходили испытания на силу и выносливость, выполняли задания по разным сценариям боевых задач.

Данные испытания проходят в рамках повышения профессионализма. Уровень физической подготовки должен быть очень высоким для спецподразделений. В то же время и знание оружий, вооружений, всё это должно быть направлено на одну единственную задачу – защиту наших граждан.

Владислав Ершов, заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник

Бойцы спецподразделений за 5,5 мин. должны были максимально точно поразить мишени из разных видов стрелкового оружия. В итоге из 30 претендентов успешно испытания прошли четыре сотрудника спецназа полиции Росгвардии из Башкортостана, Крыма, Ульяновской области и Центра специального назначения. Геральдический знак отличия полицейского спецназа Росгвардии – символ отваги, чести и профессионального мастерства сотрудников СОБР и ОМОН.

Фото №1 - Росгвардеец из Башкортостана вошел в число лучших в стране

Много физической нагрузки, и после физической нагрузки нужно стрелять, но это наша обыденность, это наша работа. Мы это должны жить. Физические нагрузки, стрельба, какие-то занятия, дополнительная мотивация – это всё как раз таки сплачивает коллектив. Мы здесь приехали из разных регионов, и мы общаемся. Познаём что-то новое.

позывной «Термит», сотрудник ОМОНа «Урал» управления Росгвардии по Республике Башкортостан
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