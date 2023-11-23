Росгвардеец из Башкортостана вошел в число лучших в стране

В Федеральной службе войск национальной гвардии впервые прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа. Допуск к основному экзамену получили 30 лучших бойцов отрядов СОБР и ОМОН. Вначале проверялось состояние здоровья, а затем шла сдача тестов по тактико-специальной, правовой, огневой, топографической и физической подготовке. В последний день спецназовцы проходили испытания на силу и выносливость, выполняли задания по разным сценариям боевых задач.
Бойцы спецподразделений за 5,5 мин. должны были максимально точно поразить мишени из разных видов стрелкового оружия. В итоге из 30 претендентов успешно испытания прошли четыре сотрудника спецназа полиции Росгвардии из Башкортостана, Крыма, Ульяновской области и Центра специального назначения. Геральдический знак отличия полицейского спецназа Росгвардии – символ отваги, чести и профессионального мастерства сотрудников СОБР и ОМОН.