Школьная столовая в Уфе признана лучшей на всероссийском уровне

Уфимская школьная столовая признана лучшей на всероссийском уровне. Школа №147 в селе Нагаево стала победителем конкурса, организованного Минпросвещения в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Башкортостан представляли три учебных заведения из Уфы, Нефтекамска и села Красный Ключ.

Рабочий день Арзу Якуповой, шеф-повара столовой школы №147, начался в 5:30. Предстоит непростая задача – накормить более трёх тысяч учеников. Но с ней сотрудники справляются на «отлично». Недавно учебное заведение стало победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника».

Старались в том плане, чтоб всё предоставить и показать красиво и качественно. Чтоб им это было видно. Не так, чтобы мы шли именно с целью получить первое место, а чтоб это было заслуженное первое место. Было, конечно, неожиданно. Но нам было очень приятно. Арзу Якупова, шеф-повар столовой школы №147

В этой столовой питаются ученики из Нагаево, Жилино и Зинино. Здесь же готовят еду и для детского сада. Помимо привычного завтрака и обеда, ребятам из продленных групп подают полдник. При этом на кухне успевают готовить полезно и вкусно. В рационе – супы, мясные продукты, разнообразные гарниры и напитки, свежие фрукты.

Мне больше всего нравится пюрешка и макароны. Я не знаю, что там другие любят, конечно. Три раза мы сюда приходим кушать. Алиса Якупова, ученица 1-го класса

В школе считают, что победить удалось за счёт строгого соблюдения всех норм и правил, а также благодаря индивидуальному отношению ко всем категориям учеников. Для детей с пищевой аллергией и сахарным диабетом составлено отдельное меню. Показать, как в столовой организовано питание для таких ребят, было одним из этапов конкурса. Преуспела школа и в других номинациях.

Был блиц-турнир, был круглый стол, был квест, был кулинарный баттл. Была научно-практическая конференция. Вот таким образом происходил обмен опытом по организации школьного питания. Ирина Тычинина, учитель физической культуры, ответственная за питание в школе