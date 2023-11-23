Школьная столовая в Уфе признана лучшей на всероссийском уровне

Уфимская школьная столовая признана лучшей на всероссийском уровне. Школа №147 в селе Нагаево стала победителем конкурса, организованного Минпросвещения в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Башкортостан представляли три учебных заведения из Уфы, Нефтекамска и села Красный Ключ.
Рабочий день Арзу Якуповой, шеф-повара столовой школы №147, начался в 5:30. Предстоит непростая задача – накормить более трёх тысяч учеников. Но с ней сотрудники справляются на «отлично». Недавно учебное заведение стало победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника».
В этой столовой питаются ученики из Нагаево, Жилино и Зинино. Здесь же готовят еду и для детского сада. Помимо привычного завтрака и обеда, ребятам из продленных групп подают полдник. При этом на кухне успевают готовить полезно и вкусно. В рационе – супы, мясные продукты, разнообразные гарниры и напитки, свежие фрукты.
В школе считают, что победить удалось за счёт строгого соблюдения всех норм и правил, а также благодаря индивидуальному отношению ко всем категориям учеников. Для детей с пищевой аллергией и сахарным диабетом составлено отдельное меню. Показать, как в столовой организовано питание для таких ребят, было одним из этапов конкурса. Преуспела школа и в других номинациях.
Победа в конкурсе для этой столовой – не первая. В прошлом году удалось завоевать гран-при на республиканском этапе. Не отстают от 147-й и другие школы Башкортостана. Так, учебное заведение села Красный Ключ Нуримановского района стало призером в номинации «Лучшая столовая сельской школы». Кроме того, в суперфинал конкурса прошла башкирская гимназия города Нефтекамска. Она стала лауреатом в двух номинациях.