В Башкирии увеличивается количество ФАПов, в которых можно купить медикаменты

Продажу необходимых лекарственных препаратов возобновили в сельских ФАПах. Теперь сельчане могут купить медикаменты в местном пункте. Этой услугой могут воспользоваться и жители села Староабзяново Благоварского района. Местный фельдшерско-акушерский пункт построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ещё в 2020 году.

Медкабинет оснащен необходимым современным оборудованием. Есть смотровая комната, процедурная и возможность получить консультацию узких специалистов через телемедицину. Лиза Файзуллина, единственный фельдшер села, за 30 лет работы и верность своему делу получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».