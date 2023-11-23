Виновнику гибели четырех девочек в ДТП в Башкирии не смягчили приговор

Виновник крупного дорожно-транспортного происшествия в Башкирии попытался смягчить приговор. Об этом рассказали корреспонденты «Честно говоря».
Напомним, 18 июля в 2022 году поздно ночью молодой водитель двигался на «Ауди А5» по дороге в селе Бакалы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и сильно превысил скорость. Парень допустил наезд на четырёх девушек, одна из которых была несовершеннолетней. От сильнейшего удара все четыре пострадавшие скончались сразу.
В марте региональный Верховный суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с взысканием компенсации морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого потерпевшего. Осужденный попросил сократить срок наказания, изменить режим содержания на колонию-поселение и уменьшить размер компенсацию морального вреда, однако получил отказ.