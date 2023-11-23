Жителям Уфы предлагают проголосовать за новое название переулка

Администрация башкирской столицы вновь предлагает горожанам принять участие в опросе. Теперь уфимцам необходимо определиться с названием переулка. В частности, в муниципалитете хотят переименовать переулок Электрический в переулок Довлатовский. Отдать свой голос можно на веб-площадке мэрии.

Этот переулок соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Х.Ахметова. Неподалеку, на Гоголя, 56 стоит дом, в котором в 1941 году родился русский писатель и журналист Сергей Довлатов.

Увековечить имя знаменитого земляка предложили члены инициативной группы. В администрации Уфы полагают, что переулок Довлатовский послужит неким ориентиром для тех, кто является поклонником его творчества. Кроме того, это поспособствует продвижению города в туристической отрасли.