Глава Башкирии рассказал, какой будет республика в 2030 году

Если просто мечтать о том, что будет послезавтра, то ничего не получится. Мы с нашими коллегами сейчас работаем над тем, каким будет Башкортостан в 2030 году, и строим планы на ближайшие пять лет с учетом того, в каком турбулентном состоянии находится весь мир. Мы выходим уже на завершающий этап формирования программы 3.0, где распишем примерные показатели целей, которые мы хотим достигнуть в экономике, социалке и других сферах. Во многом от всех нас зависит, каким будет завтра и послезавтра.

Радий Хабиров, Глава Башкирии