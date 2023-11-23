Глава Башкирии рассказал, какой будет республика в 2030 году

Глава Башкирии выступил на пленарном заседании Международной недели бизнеса-2023. Радий Хабиров рассказал, какой республика будет в будущем, и какие цели поставила для себя команда управленцев из региона.

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Форум — признанная специалистами площадка для диалога между правительством и бизнесом. Эксперты рассматривают актуальные вопросы и формируют направления развития. Основная тема форума этого года — преобразование экономики на пути к будущему. Профессиональному сообществу предлагается составить прогноз на послезавтра.

Радий Хабиров отдельно приветствовал делегации Казахстана и Беларуси, с регионами которых у республики крепкие деловые и культурные связи, есть много совместных наработанных проектов. Крупнейший внешнеэкономический партнёр — Китайская Народная Республика, на которую приходится четверть всей башкирской торговли, участие китайской делегации в МНБ-2023 позволяет более активно налаживать экономические мосты.

Если просто мечтать о том, что будет послезавтра, то ничего не получится. Мы с нашими коллегами сейчас работаем над тем, каким будет Башкортостан в 2030 году, и строим планы на ближайшие пять лет с учетом того, в каком турбулентном состоянии находится весь мир. Мы выходим уже на завершающий этап формирования программы 3.0, где распишем примерные показатели целей, которые мы хотим достигнуть в экономике, социалке и других сферах. Во многом от всех нас зависит, каким будет завтра и послезавтра.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава региона подчеркнул, что благосостояние людей, комфорт их жизни, благополучие семей — одни из основных постулатов работы управленческой команды Башкирии.

Фото: ИА Башинформ. 

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