В историческом центре Уфы устанавливают «чайный» арт-объект

В башкирской столице на улице Мустая Карима устанавливают этнические юрты и арт-объект «Башкирский чай». Этой информацией в своих социальных сетях поделился глава администрации Ленинского района города Олег Котов.

Он отметил, что согласно проекту, юрты украсят национальным орнаментом с нанесением тамга. Уже смонтированы полы и каркас. Позже на каркас натянут полог, утеплят юрты и нанесут декоративные элементы.

Новый арт-объект «Башкирский чай» представляет собой чайник и чашку с башкирским орнаментом. Высота чайника – 2,4 метра, чашки – 0,5 метра. Они окрашены в традиционные цвета – белый и зеленый.