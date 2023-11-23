На Международной неделе бизнеса Башкирия подписала шесть соглашений

Сразу шесть соглашений подписал сегодня Башкортостан в рамках Международной недели бизнеса в Уфе, в том числе с зарубежными странами. Речь идёт о договорённостях в сфере сельского хозяйства, торговли и промышленности. А прямо сейчас в Конгресс-холле идет пленарное заседание второго дня форума. В ней принимает участие Глава Башкортостана.

«Послезавтра глазами международного сообщества» – весь сегодняшний день на форуме проходит под этим лозунгом, так называется и пленарное заседание, которое сейчас идёт в концертном зале Конгресс-холла «Торатау». Участие в нём принимает Глава Башкортостана. В самом начале Радий Хабиров поприветствовал гостей Международной недели бизнеса в Уфе.

Вообще если говорить о Башкортостане, мы сотрудничаем со 112 странами. И для нас внешнеэкономическая деятельность – это важнейшая часть нашей государственной политики. Потому что первое – мы понимаем, что для развития экономики в зале очень много представителей крупного, среднего и малого бизнеса, они все понимают, что без внешней торговой составляющей, конечно, успеха не будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум в Уфе собрал представителей власти и бизнеса более чем 20 стран. Принять участие в нём изъявили желание свыше 4 тысяч человек. Столица Башкортостана практически на неделю превратилась в общероссийскую площадку для налаживания новых и укрепления существующих торгово-экономических связей.

Я думаю, это очень полезный форум, тут хорошие встречи и секции. Из Турции в Башкортостан приехали бизнесмены, для них этот форум откроет двери сотрудничества. Мы уверены, что здесь будут достигнуты новые договорённости. Я уверен: торгово-экономические отношения в будущем у России с Турцией будут развиваться, у нас и сейчас отношения во всех сферах хорошие. Угур Йылмаз, генеральный консул Турции в Казани