На Международной неделе бизнеса Башкирия подписала шесть соглашений

Сразу шесть соглашений подписал сегодня Башкортостан в рамках Международной недели бизнеса в Уфе, в том числе с зарубежными странами. Речь идёт о договорённостях в сфере сельского хозяйства, торговли и промышленности. А прямо сейчас в Конгресс-холле идет пленарное заседание второго дня форума. В ней принимает участие Глава Башкортостана.
«Послезавтра глазами международного сообщества» – весь сегодняшний день на форуме проходит под этим лозунгом, так называется и пленарное заседание, которое сейчас идёт в концертном зале Конгресс-холла «Торатау». Участие в нём принимает Глава Башкортостана. В самом начале Радий Хабиров поприветствовал гостей Международной недели бизнеса в Уфе.
Форум в Уфе собрал представителей власти и бизнеса более чем 20 стран. Принять участие в нём изъявили желание свыше 4 тысяч человек. Столица Башкортостана практически на неделю превратилась в общероссийскую площадку для налаживания новых и укрепления существующих торгово-экономических связей.
Вторая половина дня международного форума сегодня стала богатой на договорённости. Башкортостан в этом плане также проявлял активность. Так, сразу несколько соглашений было подписано нашей республикой с партнёрами из других государств. К примеру, Министерство сельского хозяйства региона договорилось о сотрудничестве с Китайским центром развития международной торговли и коммерции.