Депутаты Госсобрания Башкирии обсудили бюджет на 2024-2026 годы

Депутаты поддержали проект бюджета Башкортостана на 2024-2026 годы в первом чтении. Главный финансовый документ республики обсудили сегодня на пленарном заседании Госсобрания. Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме около 289 млрд рублей – на 10 млрд больше. При этом дефицит обеспечен источниками покрытия.

Бюджет ориентирован в первую очередь на полное исполнение государством социальных обязательств перед гражданами и на финансирование приоритетных направлений государственной политики. Бюджет напряженный, но сбалансированный. Он составлен на основе прогноза социально-экономического развития республики на предстоящий плановый период и соответствует объективным реалиям, как говорят специалисты.

Конечно же, мы много и сильно работаем над привлечением федеральных средств, федеральных ресурсов, участвуем во всех возможных программах. Особенно у нас республика масштабно участвует инфраструктурного минимума, привлекая значительные средства. Много очень программ. Ни одну стройку мы не останавливаем, ни одно социальное обязательство мы не сокращаем.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан
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