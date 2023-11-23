Депутаты Госсобрания Башкирии обсудили бюджет на 2024-2026 годы

Депутаты поддержали проект бюджета Башкортостана на 2024-2026 годы в первом чтении. Главный финансовый документ республики обсудили сегодня на пленарном заседании Госсобрания. Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме около 289 млрд рублей – на 10 млрд больше. При этом дефицит обеспечен источниками покрытия.
Бюджет ориентирован в первую очередь на полное исполнение государством социальных обязательств перед гражданами и на финансирование приоритетных направлений государственной политики. Бюджет напряженный, но сбалансированный. Он составлен на основе прогноза социально-экономического развития республики на предстоящий плановый период и соответствует объективным реалиям, как говорят специалисты.