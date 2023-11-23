Депутаты Госсобрания Башкирии обсудили бюджет на 2024-2026 годы

Конечно же, мы много и сильно работаем над привлечением федеральных средств, федеральных ресурсов, участвуем во всех возможных программах. Особенно у нас республика масштабно участвует инфраструктурного минимума, привлекая значительные средства. Много очень программ. Ни одну стройку мы не останавливаем, ни одно социальное обязательство мы не сокращаем.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан