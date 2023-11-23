Из Башкирии гумконвоем отправили лошадей на СВО

По поручению главы республики Радия Хабирова бойцам полка «Башкортостан» привезли на Донбасс башкирских лошадей. Среди контрактников оказались наездники, которые сразу же оседлали жеребцов.
В последний раз башкиры верхом на лошадях скакали по полям и лесам Донбасса в годы Великой Отечественной. И вот история вновь повторяется. Правда, на этот раз задача перед этими грациозными животными стоит другая. В лобовую атаку против немецких танков они не пойдут.
Среди бойцов полка «Башкортостан» немало сельских жителей, поэтому обращаться с лошадьми они умеют. Некоторые в седле с самого детства. И увидеть в зоне СВО этих животных для многих стало приятной неожиданностью. Черныш и Малыш – такие клички у лошадей, они уже стали местными любимчиками. Слух о том, что из Башкирии прислали живую гуманитарную помощь, быстро разошлась по подразделениям полка.
Мотострелковый полк «Башкортостан» выполняет боевые задачи на одном из самых горячих участков СВО – Краснолиманском направлении ЛНР. Подразделения успешно отражают атаки противника и плотным огнем гаубичной и реактивной артиллерии, а также самыми современными танками Т-90М «Прорыв» поддерживают продвижение наших штурмовиков. В скором времени в полк должны привезти ещё двух лошадей, которые после обучения, как привыкнут к громким залпам орудий, заступят на свое первое боевое дежурство.