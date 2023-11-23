Из Башкирии гумконвоем отправили лошадей на СВО

По поручению главы республики Радия Хабирова бойцам полка «Башкортостан» привезли на Донбасс башкирских лошадей. Среди контрактников оказались наездники, которые сразу же оседлали жеребцов.

В последний раз башкиры верхом на лошадях скакали по полям и лесам Донбасса в годы Великой Отечественной. И вот история вновь повторяется. Правда, на этот раз задача перед этими грациозными животными стоит другая. В лобовую атаку против немецких танков они не пойдут.

Они нужны там, где транспорт не может пройти. Завезти боеприпасы, продукты, воду. Пригодятся, чтобы эвакуировать раненых. позывной «Разбойник»

Среди бойцов полка «Башкортостан» немало сельских жителей, поэтому обращаться с лошадьми они умеют. Некоторые в седле с самого детства. И увидеть в зоне СВО этих животных для многих стало приятной неожиданностью. Черныш и Малыш – такие клички у лошадей, они уже стали местными любимчиками. Слух о том, что из Башкирии прислали живую гуманитарную помощь, быстро разошлась по подразделениям полка.

Хочу выразить большую благодарность Радию Фаритовичу, я помню, что он обещал нам, а своё обещание он всегда сдерживает, поэтому в очередной раз мы убедились в том, что республика стоит за нами, всегда помогает нам, и мы на неё всегда рассчитываем. позывной «Зверь»