Газовики Уфы передали гумпощь для участников СВО

Уфимские газовики передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Привезли груз в пункт сбора администрации Октябрьского района города. Его отправят в составе очередного гумконвоя.
На средства, собранные работниками «Газпрома», закуплены предметы первой необходимости: генераторы, тепловые пушки, шуруповерты, тактические аптечки, бензопилы, пауэрбанки и рации, которые подбирались специально для работы в полевых условиях.На каждой коробке – эмблема «Цветок из гильзы».
Такой подарок – скульптуру – получил ансамбль имени Файзи Гаскарова от заслуженного мастера народного творчества ДНР Виктора Михалева. На хранение его передали в информационно-выставочный центр общества «Газпром трансгаз Уфа». Теперь «Цветок из гильзы» стал символом оказания помощи участникам СВО.