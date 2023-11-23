Газовики Уфы передали гумпощь для участников СВО

Уфимские газовики передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Привезли груз в пункт сбора администрации Октябрьского района города. Его отправят в составе очередного гумконвоя.

На средства, собранные работниками «Газпрома», закуплены предметы первой необходимости: генераторы, тепловые пушки, шуруповерты, тактические аптечки, бензопилы, пауэрбанки и рации, которые подбирались специально для работы в полевых условиях.На каждой коробке – эмблема «Цветок из гильзы».