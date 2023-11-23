Минобороны показало, как в зоне СВО работают артиллеристы из Башкирии

Дивизион имени Нагаева сформирован в этом году из военнослужащих и добровольцев, родившихся в Башкортостане. Заключить контракт может любой желающий, в том числе и люди, не проходившие срочную службу в армии. Жителям Башкортостана, заключившим контракт с Министерством обороны, полагается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей, по 100 тысяч от республики и меценатов Уфы и некоторых других муниципалитетов. Также минимальный оклад участников СВО подняли до 210 тысяч рублей.