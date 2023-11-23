Минобороны показало, как в зоне СВО работают артиллеристы из Башкирии

Минобороны показало, как в зоне СВО работают артиллеристы башкирского дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Нагаева. Ведомство опубликовало кадры боевых действий с участием гаубичной батареи Д-30 Центрального военного округа. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики.
Получив данные от передовых разведгрупп, оснащенных беспилотниками, контрактники отправляют 122-милиметровые снаряды по позициям противника. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе противник не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
Дивизион имени Нагаева сформирован в этом году из военнослужащих и добровольцев, родившихся в Башкортостане. Заключить контракт может любой желающий, в том числе и люди, не проходившие срочную службу в армии. Жителям Башкортостана, заключившим контракт с Министерством обороны, полагается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей, по 100 тысяч от республики и меценатов Уфы и некоторых других муниципалитетов. Также минимальный оклад участников СВО подняли до 210 тысяч рублей.
Желающие заключить контракт могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или по номеру в Уфе 218-19-19. Также информация доступна на сайте башбат.рф.