Жителям Башкирии, получившим инвалидность на производстве, подарили машины

Сегодня 11 жителей Башкортостана получили ключи от новых автомобилей. Речь идёт о тех, кто пострадал во время работы на производстве и стал инвалидом. В торжественной обстановке новенькие «Лады Гранты» им передали представители руководства отделения Социального фонда России по республике.

Срок эксплуатации такого транспорта рассчитан на семь лет. Затем, если будут показания по программе реабилитации, выдается новая машина. При этом старый автомобиль у получателей остается в собственности. За период эксплуатации они могут один раз произвести капитальный ремонт машины за счет фонда. Также ежеквартально можно получить компенсацию за горюче-смазочные материалы.