Жителям Башкирии, получившим инвалидность на производстве, подарили машины

Сегодня 11 жителей Башкортостана получили ключи от новых автомобилей. Речь идёт о тех, кто пострадал во время работы на производстве и стал инвалидом. В торжественной обстановке новенькие «Лады Гранты» им передали представители руководства отделения Социального фонда России по республике.
Все машины специально оборудованы с учетом физических возможностей будущих владельцев и снабжены системой ручного управления. Такая господдержка дает возможность людям облегчить многие бытовые вопросы, а также вести активный образ жизни.
Срок эксплуатации такого транспорта рассчитан на семь лет. Затем, если будут показания по программе реабилитации, выдается новая машина. При этом старый автомобиль у получателей остается в собственности. За период эксплуатации они могут один раз произвести капитальный ремонт машины за счет фонда. Также ежеквартально можно получить компенсацию за горюче-смазочные материалы.