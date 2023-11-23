Жители Башкирии хотят восстановить старинное кладбище благодаря ППМИ

Отдать дань памяти предков решили жители Благоварского района. Чтобы восстановить старинное кладбище и сохранить древние погребения, они подали заявку на участие в программе поддержки местных инициатив 2024 года. На собрании жителей утвердили проект. Теперь для его реализации им понадобятся средства из республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований и личные накопления.

Каменная плита уже давно покрыта мхом, но до сих пор сохранилась выгравированная надпись на древнем арабском языке. Здесь погребен Мурза, один из детей первых жителей села Староабзяново, Рахматулла Биглов. Надгробию около 200 лет, и таких здесь с десяток.

Поселку Староабзяново чуть более четверти века. Население в основном старше 40, есть и старожилы. Они хотели бы восстановить старинное, но до сих пор действующее кладбище. И поэтому на общем собрании жильцов деревни было принято решение участвовать в программе поддержки местных инициатив 2024 года.

Программа успешно реализуется в Башкортостане с 2014 года. Например, только в этом году было отобрано 708 проектов общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. Средства, полученные по программе, жители городов и сел республики могут направить на решение давно наболевших проблем: на ремонт дорог, школ, клубов, оборудование уличного освещения, обновление системы водоснабжения и восстановление кладбищ.

В облагораживании территории кладбища активное участие принимают и сами жители села. Скопили средства, наняли спецтехнику для вырубки более 500 сухих и старых деревьев.