Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании Международной недели бизнеса

Деловые и культурные связи с Китаем, Белоруссией и Казахстаном будут только крепнуть. Об этом сегодня заявил глава республики на Неделе бизнеса, которая проходит в Уфе. Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании международного форума. Также руководитель республики вместе с министром промышленности и строительства Казахстана провел рабочую встречу с руководителями башкирских предприятий.

Это 16-я по счету Неделя бизнеса в Уфе. С каждым разом круг участников становится шире. В этом году более 20 стран изъявили желание приехать в столицу Башкортостана для налаживания деловых контактов. И, конечно же, в первом ряду такие партнеры, как Китай, Казахстан и Беларусь. С этими государствами у нашей республики сложились крепкие культурные и деловые связи, отметил во время пленарного заседания Радий Хабиров.

Мы готовы взаимодействовать со всеми зарубежными партнёрами. Ведь сотрудничество государств в конечном итоге направлено на улучшение качества жизни людей. Это главный принцип, из которого мы исходим. Поэтому внешнеэкономическая деятельность – важнейшая часть нашей государственной политики. Без этой составляющей невозможно добиться успеха в развитии. В 2018–2019 годах на территории Башкортостана внешнеэкономические отношения развивали порядка 800 предприятий. Сейчас их в два раза больше. Мне кажется, наш бизнес постепенно научился работать на внешних рынках. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после пленарного заседания Глава Башкортостана вместе с министром промышленности и строительства Казахстана провели рабочую встречу с руководителями башкирских предприятий. Они рассказали о своей деятельности и о том, в каких направлениях могут сотрудничать с Казахстаном. Руководитель профильного ведомства зарубежного государства отметил высокий потенциал сотрудничества двух республик.

Нам успешно удаётся строить диалог между башкортостанскими и казахстанскими предприятиями во многом благодаря тому, что у нас близкие культурные ценности. И наше общее духовное наследие позволяет легко выстраивать диалог в бизнесе. Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан

Считаю, что внешнеэкономические отношения Башкортостана и Казахстана находятся как раз на взлёте. Мы это видим по объёму товарооборота, по нашим социально-культурно и гуманитарным отношениям, по взаимной индустриальной интеграции. Возможности на самом деле чрезвычайно широкие. У нас и экономики очень схожие. Нам понятна структура ведения бизнеса в Казахстане. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В условиях турбулентности международных отношений сотрудничество со странами ближнего зарубежья выходит на первые роли. Новыми красками на этом фоне заиграли и деловые связи с Беларусью. Бизнесмены братской республики готовы инвестировать в наш регион. Так, недавно запустили в Уфе завод «Амкодор», а в прошлом году открыли дилерский центр автозавода МАЗ.

Наряду с Казахстаном, Беларусью и Китаем стремительно развиваются торгово-экономические отношения у Башкортостана с Турецкой Республикой. Годовой товарооборот достиг 68 миллиардов рублей, а это в два раза больше, чем в 2021-м.

Я думаю, это очень полезный форум, тут хорошие встречи и секции. Из Турции в Башкортостан приехали бизнесмены, для них этот форум откроет двери сотрудничества. Мы уверены, что здесь будут достигнуты новые договоренности. Я уверен: торгово-экономические отношения в будущем у России с Турцией будут развиваться, у нас и сейчас отношения во всех сферах хорошие. Угур Йылмаз, генеральный консул Турции в Казани

Всего в программе форума свыше 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. Неделя бизнеса в Уфе будет проходить до 1 декабря.