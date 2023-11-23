Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании Международной недели бизнеса

Деловые и культурные связи с Китаем, Белоруссией и Казахстаном будут только крепнуть. Об этом сегодня заявил глава республики на Неделе бизнеса, которая проходит в Уфе. Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании международного форума. Также руководитель республики вместе с министром промышленности и строительства Казахстана провел рабочую встречу с руководителями башкирских предприятий.
Это 16-я по счету Неделя бизнеса в Уфе. С каждым разом круг участников становится шире. В этом году более 20 стран изъявили желание приехать в столицу Башкортостана для налаживания деловых контактов. И, конечно же, в первом ряду такие партнеры, как Китай, Казахстан и Беларусь. С этими государствами у нашей республики сложились крепкие культурные и деловые связи, отметил во время пленарного заседания Радий Хабиров.
Сразу после пленарного заседания Глава Башкортостана вместе с министром промышленности и строительства Казахстана провели рабочую встречу с руководителями башкирских предприятий. Они рассказали о своей деятельности и о том, в каких направлениях могут сотрудничать с Казахстаном. Руководитель профильного ведомства зарубежного государства отметил высокий потенциал сотрудничества двух республик.
В условиях турбулентности международных отношений сотрудничество со странами ближнего зарубежья выходит на первые роли. Новыми красками на этом фоне заиграли и деловые связи с Беларусью. Бизнесмены братской республики готовы инвестировать в наш регион. Так, недавно запустили в Уфе завод «Амкодор», а в прошлом году открыли дилерский центр автозавода МАЗ.
Наряду с Казахстаном, Беларусью и Китаем стремительно развиваются торгово-экономические отношения у Башкортостана с Турецкой Республикой. Годовой товарооборот достиг 68 миллиардов рублей, а это в два раза больше, чем в 2021-м.
Всего в программе форума свыше 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. Неделя бизнеса в Уфе будет проходить до 1 декабря.
24 ноября работа международного форума продолжится. Третий день недели бизнеса пройдёт под лозунгом «Послезавтра глазами инвесторов». Заглянуть в будущее придётся тем, кто готов вкладывать деньги в развитие экономики.