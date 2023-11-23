Депутаты Башкирии рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года

Бесплатное право на землю, соцобслуживание на дому и закон, который усложнит махинации с недвижимостью. Это лишь часть из того, что сегодня рассмотрели на третьем заседании Госсобрания нового созыва. Ключевое внимание парламентариев было приковано к проекту бюджета республики на ближайшие три года, который приняли в первом чтении.
Социальная направленность, сбалансированность и стабильность – таковы основные характеристики бюджета на ближайшие три года. Согласно законопроекту, доходы республики в 2024 году составят около 289 млрд рублей, расходы – на 10 млрд больше. При этом дефицит обеспечен источниками покрытия.
Больше всего средств правительство намерено направить на образование – 26%. Следом идет здравоохранение – почти 18%, и примерно столько же – на национальную экономику. На социальную политику в Минфине заложили 14,5%, ну а на сферу ЖКХ – 8,7%.
Значительная сумма средств заложена на поддержку участников спецоперации и членов их семей с учетом действующих мер, принятых в республике. Бюджет составлен с учетом прогноза социально-экономического развития региона до конца 2026 года. Его основные положения – увеличение инвестиционной активности, рост производства в сельском хозяйстве, торгового оборота, строительства жилья и социальных объектов.
На выставке можно увидеть форму, амуницию и фрагменты вооружения, а также личные вещи героев спецоперации. Экспозиция отражает и поддержку участников СВО со стороны республики. Кстати, депутаты предложили бесплатно предоставлять земельные участки для обладателей звания Герой России, а также кавалеров орденов Российской Федерации. Еще одна поправка касается предоставления социальных услуг на дому для ветеранов спецоперации.
Ну а следующий законопроект, по мнению депутатов, поможет бороться с махинациями в сфере жилья. Парламентарии предлагают ввести обязательное присутствие нотариуса при проведении сделок дарения недвижимости, если в ней участвуют неблизкие родственники.
Изменения подготовлены и в экологический кодекс. Депутаты предлагают провести ревизию объектов, причинивших вред окружающей среде, оценить масштаб нанесенного ущерба, чтобы затем его ликвидировать.
Всего в повестку дня включили более 50 вопросов. Нынешнее заседание депутатского корпуса в новом составе уже третье. Следующее, которое состоится в декабре, завершит осеннюю сессию.