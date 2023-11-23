Депутаты Башкирии рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года

Бесплатное право на землю, соцобслуживание на дому и закон, который усложнит махинации с недвижимостью. Это лишь часть из того, что сегодня рассмотрели на третьем заседании Госсобрания нового созыва. Ключевое внимание парламентариев было приковано к проекту бюджета республики на ближайшие три года, который приняли в первом чтении.

Социальная направленность, сбалансированность и стабильность – таковы основные характеристики бюджета на ближайшие три года. Согласно законопроекту, доходы республики в 2024 году составят около 289 млрд рублей, расходы – на 10 млрд больше. При этом дефицит обеспечен источниками покрытия.

Больше всего средств правительство намерено направить на образование – 26%. Следом идет здравоохранение – почти 18%, и примерно столько же – на национальную экономику. На социальную политику в Минфине заложили 14,5%, ну а на сферу ЖКХ – 8,7%.

Конечно же, мы много и сильно работаем над привлечением федеральных средств, федеральных ресурсов, участвуем во всех возможных программах. Особенно у нас республика масштабно участвует инфраструктурного минимума, привлекая значительные средства. Очень много программ. Ни одну стройку мы не останавливаем, ни одно социальное обязательство мы не сокращаем. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Значительная сумма средств заложена на поддержку участников спецоперации и членов их семей с учетом действующих мер, принятых в республике. Бюджет составлен с учетом прогноза социально-экономического развития региона до конца 2026 года. Его основные положения – увеличение инвестиционной активности, рост производства в сельском хозяйстве, торгового оборота, строительства жилья и социальных объектов.

На выставке можно увидеть форму, амуницию и фрагменты вооружения, а также личные вещи героев спецоперации. Экспозиция отражает и поддержку участников СВО со стороны республики. Кстати, депутаты предложили бесплатно предоставлять земельные участки для обладателей звания Герой России, а также кавалеров орденов Российской Федерации. Еще одна поправка касается предоставления социальных услуг на дому для ветеранов спецоперации.

Ну а следующий законопроект, по мнению депутатов, поможет бороться с махинациями в сфере жилья. Парламентарии предлагают ввести обязательное присутствие нотариуса при проведении сделок дарения недвижимости, если в ней участвуют неблизкие родственники.

Изменения подготовлены и в экологический кодекс. Депутаты предлагают провести ревизию объектов, причинивших вред окружающей среде, оценить масштаб нанесенного ущерба, чтобы затем его ликвидировать.