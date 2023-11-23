Радий Хабиров встретился с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым

Республика динамично развивается, реализует крупные проекты. К нам поступают значительные объёмы капитальных вложений, и, соответственно, происходит движение денежных средств. Важно, чтобы эти процессы находились в рамках финансовой дисциплины и высокой эффективности вложения каждого бюджетного рубля. Уверен, что результаты проверок, которые проводит Федеральное казначейство, позволят выявить и устранить проблемные места в этой работе. Вопрос финансовой дисциплины очень важен. Мы всегда работаем в части повышения эффективности и качества обслуживания бюджета, контроля за целевым расходованием средств. Проводим учёбу для руководителей муниципалитетов и их финансовых подразделений. Органы казначейства серьёзно помогают нам в этой работе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан