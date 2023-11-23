Радий Хабиров встретился с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым
Глава Башкортостана
Радий Хабиров встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства
Эли Исаевым. Обсудили вопросы взаимодействия с ведомством и повышения
эффективности бюджетной политики региона.
Еще одна тема разговора
– результаты анализа деятельности ключевых министерств и ведомств, управления
средствами и эффективности реализации крупных строительных проектов.
Республика динамично
развивается, реализует крупные проекты. К нам поступают значительные объёмы
капитальных вложений, и, соответственно, происходит движение денежных средств. Важно,
чтобы эти процессы находились в рамках финансовой дисциплины и высокой
эффективности вложения каждого бюджетного рубля. Уверен, что результаты
проверок, которые проводит Федеральное казначейство, позволят выявить и
устранить проблемные места в этой работе. Вопрос финансовой дисциплины очень
важен. Мы всегда работаем в части повышения эффективности и качества
обслуживания бюджета, контроля за целевым расходованием средств. Проводим учёбу
для руководителей муниципалитетов и их финансовых подразделений. Органы
казначейства серьёзно помогают нам в этой работе.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мой рабочий визит в
республику проходит в рамках проверочной работы Федерального казначейства. По
её итогам мы определим, по каким направлениям республика может улучшить
финансовую дисциплину. На уровне республиканского бюджета она – на достаточно
высоком уровне. Нужно обратить внимание на эффективность работы муниципалитетов.
Наша задача – «подсветить» недостатки и подсказать, как их исправить. Уверен,
вы успешно используете те рекомендации, которые мы направим по результатам
проверки.
Эли Исаев, заместитель руководителя Федерального казначейства