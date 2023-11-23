Радий Хабиров встретился с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. Обсудили вопросы взаимодействия с ведомством и повышения эффективности бюджетной политики региона.

Еще одна тема разговора – результаты анализа деятельности ключевых министерств и ведомств, управления средствами и эффективности реализации крупных строительных проектов.

Республика динамично развивается, реализует крупные проекты. К нам поступают значительные объёмы капитальных вложений, и, соответственно, происходит движение денежных средств. Важно, чтобы эти процессы находились в рамках финансовой дисциплины и высокой эффективности вложения каждого бюджетного рубля. Уверен, что результаты проверок, которые проводит Федеральное казначейство, позволят выявить и устранить проблемные места в этой работе. Вопрос финансовой дисциплины очень важен. Мы всегда работаем в части повышения эффективности и качества обслуживания бюджета, контроля за целевым расходованием средств. Проводим учёбу для руководителей муниципалитетов и их финансовых подразделений. Органы казначейства серьёзно помогают нам в этой работе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мой рабочий визит в республику проходит в рамках проверочной работы Федерального казначейства. По её итогам мы определим, по каким направлениям республика может улучшить финансовую дисциплину. На уровне республиканского бюджета она – на достаточно высоком уровне. Нужно обратить внимание на эффективность работы муниципалитетов. Наша задача – «подсветить» недостатки и подсказать, как их исправить. Уверен, вы успешно используете те рекомендации, которые мы направим по результатам проверки.

Эли Исаев, заместитель руководителя Федерального казначейства
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии