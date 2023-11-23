В Уфе из-за непогоды вдвое выросло количество ДТП

Сегодня в Уфе зарегистрировано в два раза больше ДТП, чем вчера. И это только официальная статистика без учета европротоколов. Такие данные предоставили в Госавтоинспекции. Из-за погоды полицейские дежурят в усиленном режиме.
Так, одно из ДТП случилось на проспекте Октября. Из-за выскочивших на дорогу детей троллейбус на скорости резко затормозил, его развернуло на 180 градусов. К счастью, никто не пострадал.
Между тем на трассе М-5 продлили ограничение движения – теперь до 12 часов ночи. Причина – мокрый снег, дождь и гололед. Ограничение действует от границы Башкортостана с Челябинской областью до подъезда к Челябинску и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также грузовые транспортные средства. Время окончания могут продлить из-за погодных условий.
Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей быть предельно внимательными за рулем. Добавим, что синоптики прогнозируют похолодание, местами до -21 градуса.