В Уфе из-за непогоды вдвое выросло количество ДТП

Между тем на трассе М-5 продлили ограничение движения – теперь до 12 часов ночи. Причина – мокрый снег, дождь и гололед. Ограничение действует от границы Башкортостана с Челябинской областью до подъезда к Челябинску и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также грузовые транспортные средства. Время окончания могут продлить из-за погодных условий.