Центральному штабу формирования добровольческих батальонов Башкирии – 9 месяцев

Штаб организовали в феврале этого года. Он помогает в формировании новых подразделений. Там консультируют желающих вступить в ряды добровольцев, помогают родным бойцов в решении разных вопросов.

Добровольцам и их семьям, кроме денежного довольствия, полагаются льготы и бонусы как от федеральных, так и от республиканских властей. В октябре этого года глава региона подписал указ о выделении дополнительной выплаты призванным по мобилизации или поступившим на военную службу по призыву при заключении контракта после 10 ноября этого года.