Центральному штабу формирования добровольческих батальонов Башкирии – 9 месяцев

Штаб организовали в феврале этого года. Он помогает в формировании новых подразделений. Там консультируют желающих вступить в ряды добровольцев, помогают родным бойцов в решении разных вопросов.
Добровольцам и их семьям, кроме денежного довольствия, полагаются льготы и бонусы как от федеральных, так и от республиканских властей. В октябре этого года глава региона подписал указ о выделении дополнительной выплаты призванным по мобилизации или поступившим на военную службу по призыву при заключении контракта после 10 ноября этого года.
Желающие заключить контракт могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19. Также информация доступна на сайте башбат.рф.