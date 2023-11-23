«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» на своем льду

«Салават Юлаев» прервал серию побед омского «Авангарда». Сегодня уфимский клуб принимал одного из лидеров Восточной конференции КХЛ. К этой встрече омичи подошли, одержав 10 побед подряд, но 11-й они добиться не сумели.

Первую шайбу в этом сезоне за «Салават» забросил Матвей Гуськов. После перерыва отличились Владислав Ефремов и Павел Коледов. Гости ответили лишь однажды и лишили голкипера юлаевцев возможности отыграть матч на ноль.