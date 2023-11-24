У тех, кто прокатил полицейского на двери авто в Уфе, нашли запрещенные вещества

Накануне днем в Уфе на улице Сунь Ятсена полицейские во время несения службы обратили внимание на двух молодых людей, которые что-то искали в снегу.

Как только парни заметили блюстителей порядка, один из них прыгнул в машину п хотел скрыться с места происшествия. Полицейский попытался остановить автомобиль, схватился за деверь со стороны водителя и держался за нее, даже в то время, когда водитель начал набирать скорость.

Хулиганам скрыться не удалось, так как патрульная машина перекрыла проезжую часть. Обоих задержали и доставили в дежурную часть. Установлено, что оба уфимца ранее уже были судимы.

Позже стало известно о том, что у задержанных нашли запрещенные вещества.