В Башкирии заметили дятла белоспинного, занесенного в Красную книгу

Об этом информирует телеграм-канал «Национальный парк «Башкирия». Встретить дятла белоспинного в наших лесах – большая удача, так как в нашем регионе он редкий гость. Специалисты нацпарка сообщают, что в некоторых субъектах страны эта птица занесена в Красную книгу.

У дятла на голове черная шапочка, что говорит о том, что это самочка. У самцов – макушки красные. Основным местом обитания этих птиц считаются леса, где есть много трухлявых стволов – там они делают дупла.