В Башкирии спасатели пришли на помощь группе археологов из Пензы

Накануне днем экстренные службы Башкирии получили информацию о том, что в Благовещенском районе в поле между селами Старонадеждино и Бедеева Поляна сломался автомобиль «УАЗ». В машине находились пять человек.

Подробности рассказали в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Установлено, что группа из Пензы приехала в Башкирию, чтобы провести археологическую разведку территории. Но у них сломался автомобиль, и археологи оказалась посередине поля.

Когда на место прибыли спасатели, ученые стали отказываться от эвакуации, так как боялись оставить автомобиль в поле. Тогда было решено доставить двоих мужчин до деревни Александровка, чтобы найти там трактор и вернуться обратно. Поиски увенчались успехом и трактор благополучно отбуксировал сломавшуюся машину до ближайшего населенного пункта.