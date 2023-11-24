В Уфе задержан водитель «Мерседеса» с подложными красивыми номерами

В Уфе правоохранители задержали водителя автомобиля «Мерседес» с подложными госномерами «001». Об этом рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

Ранее в полицию обратился житель другого региона, которому стали приходить из Башкирии штрафы. Заявитель владел такой же иномаркой, но в нашей республике никогда не был.

По данным федеральной базы ГИБДД, на этой машине на территории Башкирии в сентябре этого года совершались правонарушения, которые были зафиксированы камерами фотофиксации. Чаще всего водитель превышал допустимую скорость.

Как пояснил сам заявитель, «Мерседес» принадлежал его товарищу. Автомобиль остановили на трассе Уфа-Оренбург. Управлял иномаркой житель Уфы, 1988 года рождения. Он показал документы на машину, в которых сведения соответствовали действительности.