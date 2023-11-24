Боец из Башкирии с мужеством и отвагой несет службу в зоне СВО

Житель села Николаевка пошел служить добровольцем в зону проведения спецоперации в прошлом году. Уже там, на передовой, он получил позывной «Бугор». За проявленное мужество он награжден медалями «За боевые отличия» и «За укрепление боевого содружества».

Мужчина родился и вырос в селе Николаевка. Здесь он окончил школу и в 2000 году прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ в пограничных войсках ФСБ России. Оттуда попал в Приаргунский пограничный отряд на российско-китайской границе. Вернувшись домой, работал электрогазосварщиком и занимался любимым хобби – делал деревянные лестницы, двери и окна.

В октябре он побывал в отпуске. Сейчас он снова защищает рубежи нашей Родины на передовой. Мы поздравляем бойца с заслуженными наградами и желаем ему скорейшего возвращения домой!

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.