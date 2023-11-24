Башкирия развивает партнерские отношения со 112 государствами

В рамках форума Международная неделя бизнеса-2023 в Уфе, который стартовал 22 ноября, прошла дискуссия со всемирно известным технологическим футурологом, финансовым стратегом, основателем Macro-Advisory Кристофером Дж. Уифером.
Участники пленарного заседания «Послезавтра. Глазами международного сообщества» отметили, что будущее строится на фундаменте равноправного партнерства в многополярном мире.
В пленарном заседании приняли участие помимо представителей правительства России, аппарата ШОС, Казахстана и Беларуси, и представители Китайской Народной Республики. Такой инсайт должен был сформулировать их настрой или его ожидание на партнерские отношения с Россией на долгие годы.
Как пример прогноза руководитель республики предположил, что в результате совместной работы, лет через десять, на каком бы языке ни говорил ведущий — башкирском, казахском, белорусском или китайском — все будут его понимать.
Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев подтвердил тесные связи народов Башкортостана и Казахстана.
Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о сотрудничестве Китая и России, глава правления Китайского института цифровых активов Хуанг Джингнан рассказал об основных экономических инструментах, применяемых в двусторонних отношениях соседей.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев предположил, что свою определяющую роль сыграет открытость России к равноправному партнерству, несмотря на санкции и глобальные катаклизмы.
ШОС, как и БРИКС, притягивает взоры остального мира прежде всего тем, что строится на принципах взаимовыгодного недоминирующего добрососедства, считает специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов.
Заместитель министра экономики Республики Беларусь Татьяна Бранцевич выразила восхищение уровнем управленческой команды, собранной Радием Хабировым. Башкортостан, выбравший Беларусь в качестве надежного внешнеэкономического партнера, постоянно предлагает сам и прислушивается к предложениям создавать совместные производства, сотрудничать в самых разных секторах экономики.