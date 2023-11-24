Башкирия развивает партнерские отношения со 112 государствами

В рамках форума Международная неделя бизнеса-2023 в Уфе, который стартовал 22 ноября, прошла дискуссия со всемирно известным технологическим футурологом, финансовым стратегом, основателем Macro-Advisory Кристофером Дж. Уифером.

Фото №1 - Башкирия развивает партнерские отношения со 112 государствами

Участники пленарного заседания «Послезавтра. Глазами международного сообщества» отметили, что будущее строится на фундаменте равноправного партнерства в многополярном мире.

Предугадать будущее возможно ли? Как будет выглядеть этот мир послезавтра, через десять-двадцать лет. Мы можем бесконечно говорить о тенденциях, однако всегда должны понимать, что положительные и негативные сюрпризы неизбежны. Всемирный банк предупреждает, что следующий год отметится медленным ростом и рецессией, особенно в Европе. Правительства в ближайшие годы будут консервативны в своих фискальных политиках, и это повлияет на инвестиции в различные сферы. Домохозяйства, сберегая деньги, ждут нового цикла развития. Зеленая энергия так и не стала превалирующей, это случится в лучшем случае через 20-30 лет. Меняется политическая полярность мира. И мы видим, что многие формируемые союзы строятся на совершенно иных принципах, чем западные коалиции. Потому и интересно, как расширение БРИКС и ее сотрудничество с ШОС повлияет на развитие государств-партнеров, и в более узком смысле — на Башкортостан и Россию?

Кристофер Дж. Уифер

В пленарном заседании приняли участие помимо представителей правительства России, аппарата ШОС, Казахстана и Беларуси, и представители Китайской Народной Республики. Такой инсайт должен был сформулировать их настрой или его ожидание на партнерские отношения с Россией на долгие годы.

С каждым годом наш форум становится все содержательнее и представительнее. Я радуюсь за наших братьев-казахов, их население перешагнуло 20-миллионный рубеж, а сам Казахстан становится мощной индустриальной державой. Наш товарооборот увеличивается в разы и происходит глубокая взаимная интеграция. Слева вижу очаровательную представительницу Беларуси, а для нашего региона она перестала быть далекой. С Беларусью мы кооперируемся в области машиностроения, заложен уже в Башкортостане второй завод по производству строительной и коммунальной техники. Не могу не сказать о Китае. К нам приехала большая представительная делегация, и мы очень хотим с ними работать. Поделюсь известной аллегорией — Всевышний создал этот мир, а все остальное мэйд ин Чайна. Но если серьезно, то КНР с учетом невероятного технологического рывка начала 21 века — партнер с неограниченными возможностями. И еще нам приятно, что наши партнеры из Турции здесь тоже присутствуют, из Индии и Бангладеша тоже здесь. Мы находимся в отношениях со 112 государствами, для Башкортостана это очень важно — развивать и углублять их. Без партнерства, наверное, успеха не будет. 4 года назад чуть более 800 башкирских предприятий вели внешнеторговую деятельность, сейчас уже вдвое больше. Какое будет послезавтра? Говорят, что получается то, что делаешь! Надо не просто мечтать, а творить. Мы, не загадывая на полвека вперед, пытаемся сформулировать образ Башкортостана к 2030 году и видим залог успешности во взаимовыгодной равноправной кооперации. Сотрудничество же государств тогда имеет для нас смысл, когда устанавливается для людей и ради людей — чтобы жизнь людей была лучше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Как пример прогноза руководитель республики предположил, что в результате совместной работы, лет через десять, на каком бы языке ни говорил ведущий — башкирском, казахском, белорусском или китайском — все будут его понимать.

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев подтвердил тесные связи народов Башкортостана и Казахстана.

Наше сотрудничество насчитывает десятилетия. Мы нашли сильного партнера в России. Это позволило нам сформировать твердый фундамент для экономического сотрудничества. На «Иннопром. Казахстан» между правительствами Казахстана и Башкортостана была подписана дорожная карта перспективного партнерства. Промышленная кооперация — цель. Мы уже сейчас работаем над выстраиванием отношений, которые сыграют на благо жителей Башкортостана и регионов Казахстана. Мы связаны между собой очень богатым и глубоким наследием. У нас похожие традиции, языки, даже кухня имеет большую схожесть. Прогуливаясь по улицам Уфы, осознал, что эти лица я мог бы увидеть в Алматы, Астане и любом городе Казахстана. Я подчеркну тот факт, что не является совпадением наша общая заинтересованность в одних и тех же экономических целях. Мы фактически развиваем одно наследие. В связи с тем, что у нас очень тесные экономические связи между республиками, наши торговые и промышленные отношения находятся на высоком уровне.

Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан
Пенальти

Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о сотрудничестве Китая и России, глава правления Китайского института цифровых активов Хуанг Джингнан рассказал об основных экономических инструментах, применяемых в двусторонних отношениях соседей.

Мы понимаем, что внешние инвестиции и торговля — это очень крупные источники для роста экономики. На данный момент между нашими странами этот сегмент активно развивается, есть поддержка в этом направлении. Безусловно, мы должны понимать, какие секторы являются наиболее привлекательными для инвестирования. Есть ряд наших совместных проектов, которые уже доказали свою успешность. Есть понимание, что эти проекты необходимо реализовывать и дальше, а также развивать новые. С 2019 года мы активно сотрудничаем с Башкортостаном. Мы прошли длительный этап развития, создали совместное производство в республике. Сейчас этот завод достиг определенных успехов в своей сфере. Производимая продукция является стратегической и пользуется большим спросом не только на территории Башкортостана, но и за его пределами.

Хуанг Джингнан, глава правления Китайского института цифровых активов

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев предположил, что свою определяющую роль сыграет открытость России к равноправному партнерству, несмотря на санкции и глобальные катаклизмы.

Мы сегодня фиксируем восстановительный рост экономики после пандемии. Это, наверное, стало и стимулом для индустриализации многих стран. Сегодня видим практический результат этого процесса — плюс освоение новых внешних рынков. Небывалая волна односторонних ограничений — наша страна справляется с ними. И идет дальше вперед. Кроме того, возрождаются кооперационные цепочки, ранее утраченные. Особенно на евразийском пространстве. Намечается новый тренд — на промышленную кооперацию в самых разных отраслях — от легпрома до авиастроения. И еще один тренд — увеличивающееся присутствие наших компаний за рубежом. И за пределами нашего содружества. Например, проектируемый промышленный парк в Египте. Мы готовы не только продавать, но и приходить со своими локализованными товарами на перспективные рынки. Если подводить итог взгляду на будущее — оно произойдет в равноправной кооперации, полноценной технологической кооперации. Когда гарантирован партнерский равный подход. И в любом случае — поддержание российского технологического суверенитета.

Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и торговли РФ

ШОС, как и БРИКС, притягивает взоры остального мира прежде всего тем, что строится на принципах взаимовыгодного недоминирующего добрососедства, считает специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов.

Я позволю себе бросить ретроспективный взгляд, прежде чем обратиться в будущее. Именно Уфа принимала саммит, где принимали стратегию развития ШОС до 2025 года. И в основе ее в середине 2010-х годов лежали переговоры об укреплении доверия на границах государств-участников. Сейчас их девять, к нам присоединяется Беларусь. И список тех, кто хотел бы тоже стать членом организации, продолжает расти. ШОС не является военно-политическим блоком, но экономическая кооперация — условие для ее развития. Сейчас идет комплексное переформатирование деятельности всех систем ШОС с учетом истории развития организации. Она не направлена против кого-то, а лишь открыта всем заинтересованным государствам. ШОС дает каждой стране уверенность, что рядом есть партнер и народ, который всегда подставит свое плечо, дает возможность стабильно и безопасно развиваться. Это и продовольственная, и энергетическая, и транспортная безопасность.

Бахтиер Хакимов, специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества

Заместитель министра экономики Республики Беларусь Татьяна Бранцевич выразила восхищение уровнем управленческой команды, собранной Радием Хабировым. Башкортостан, выбравший Беларусь в качестве надежного внешнеэкономического партнера, постоянно предлагает сам и прислушивается к предложениям создавать совместные производства, сотрудничать в самых разных секторах экономики.

Перспективы такие, что впору не знаешь, за что хвататься. Промкооперация реализуется в рамках союзных программ. Представьте, что только рынок, открывшийся для нас по импортозамещению, составляет порядка 50 миллиардов долларов. Башкортостан вместе с нами должен сверить компетенции по импортным поставкам и решить, что именно можно решить в совместных проектах. Есть задумка построить на территории Башкортостана еще два завода, вероятно, по производству аккумуляторов, элементов питания. Полагаю, что впереди нас ждут десятилетия совместных экономических и научных проектов во благо жителей обоих государств.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь
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