Башкирия развивает партнерские отношения со 112 государствами

С каждым годом наш форум становится все содержательнее и представительнее. Я радуюсь за наших братьев-казахов, их население перешагнуло 20-миллионный рубеж, а сам Казахстан становится мощной индустриальной державой. Наш товарооборот увеличивается в разы и происходит глубокая взаимная интеграция. Слева вижу очаровательную представительницу Беларуси, а для нашего региона она перестала быть далекой. С Беларусью мы кооперируемся в области машиностроения, заложен уже в Башкортостане второй завод по производству строительной и коммунальной техники. Не могу не сказать о Китае. К нам приехала большая представительная делегация, и мы очень хотим с ними работать. Поделюсь известной аллегорией — Всевышний создал этот мир, а все остальное мэйд ин Чайна. Но если серьезно, то КНР с учетом невероятного технологического рывка начала 21 века — партнер с неограниченными возможностями. И еще нам приятно, что наши партнеры из Турции здесь тоже присутствуют, из Индии и Бангладеша тоже здесь. Мы находимся в отношениях со 112 государствами, для Башкортостана это очень важно — развивать и углублять их. Без партнерства, наверное, успеха не будет. 4 года назад чуть более 800 башкирских предприятий вели внешнеторговую деятельность, сейчас уже вдвое больше. Какое будет послезавтра? Говорят, что получается то, что делаешь! Надо не просто мечтать, а творить. Мы, не загадывая на полвека вперед, пытаемся сформулировать образ Башкортостана к 2030 году и видим залог успешности во взаимовыгодной равноправной кооперации. Сотрудничество же государств тогда имеет для нас смысл, когда устанавливается для людей и ради людей — чтобы жизнь людей была лучше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии