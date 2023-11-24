В Уфе с начала декабря плата за детский сад повысится незначительно

Соответствующее постановление вынесла администрация столицы, уточнила накануне главный специалист управления по гуманитарным вопросам и образованию Марьям Корицкая во время брифинга по дошкольному образованию.

С 1 декабря размер платы подрастет на 19 рублей и составит 170 рублей в день. То есть, если ребенок посещал детский сад в течение всего месяца – 21 рабочий день – то заплатить нужно будет 3570 рублей.