В Уфе задержали наркодельцов-изготовителей «синтетики»

Лаборатория по производству запрещенных веществ располагалась в Уфе в частном доме. Ее ликвидировали сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержаны двое мужчин, 1978 и 1997 года рождения, оба безработные и имеющие судимость. Один из них – гражданин другого государства и на территории России находился нелегально, другой – житель Новосибирска.

В лаборатории в ходе обыска полицейские нашли и изъяли более 500 кг химических реактивов и 11,5 кг синтетических наркотиков. По предварительной версии, злоумышленники работали на онлайн-наркомаркет, от организаторов которого получали прекурсоры для изготовления «синтетики». Ежемесячно им удавалось изготовить до 5 кг наркотических средств. Далее товар распространяли по тайникам-закладкам.

Возбуждены уголовные дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.