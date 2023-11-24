Стало известно, как жителям Уфы подать заявку на расчистку улиц от снега

Заявка должна содержать следующую информацию: местоположение и координаты предполагаемого снежного скопления и фото. Снимать фото нужно с привязкой к местности — в кадре должны быть стоящие рядом здания или другие стационарные ориентиры. Это необходимое условие для приложения службами фото в том же ракурсе в формате «было — стало» по факту выполнения.