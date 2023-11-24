Стало известно, как жителям Уфы подать заявку на расчистку улиц от снега

Для жителей Уфы уже четвёртую зиму будет работать интерактивная карта «Уфа снежная». С помощью неё можно подать заявку на расчистку улиц от снега. Впервые сервис был запущен в январе 2021 года.
Заявка должна содержать следующую информацию: местоположение и координаты предполагаемого снежного скопления и фото. Снимать фото нужно с привязкой к местности — в кадре должны быть стоящие рядом здания или другие стационарные ориентиры. Это необходимое условие для приложения службами фото в том же ракурсе в формате «было — стало» по факту выполнения.
Поступающие обращения распределяются для исполнения по территориальному принципу в районы города. Далее в рамках регламента замечание устраняется.
Заявка может быть отклонена по следующим основаниям:
— невозможно определить месторасположение и координаты предполагаемого снежного скопления;
— фото, приложенное в заявке, нечитаемое или не отображает фактическое состояние содержание территории;
— текст описания проблемы содержит нечитаемый текст и/или ненормативную лексику;
— место, указанное в заявке, не находится на территории Уфы;
— заявка содержит иные виды работ по благоустройству города, реализуемые в иных интерактивных картах.