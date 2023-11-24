В Уфе мужчину подозревают в убийстве тещи, чье тело он спрятал в лесу

В полицию поступило сообщение о пропаже женщины, 1958 года рождения. Заявительница – ее дочь, которая якобы давно не видела мать и не знает, где она. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего жителя Уфы, который приходился убитой зятем.

Мужчина признал свою вину, но решил запутать следствие. По предварительной информации, в тот день подозреваемый и его жертва были пьяны. Как это часто бывало, между ними произошел конфликт. Сначала зять ударил женщину рукой, а потом взял нож. После убийства, уфимец позвонил супруге, которая не решилась сообщить о произошедшем в полицию, так как подозреваемый пригрозил ей расправой.

Около двух дней тело находилось в квартире, еще четыре дня – в багажнике авто. Потом мужчина решил вывести тело и спрятать.

Еще через неделю его жена сообщила полиции о пропаже матери. В ходе осмотра квартиры обнаружены следы крови, которые пытались смыть. Задержанный говорил, что утопил тело жертвы, затем все-таки признался, что завернул его в полиэтилен и вывез в лесополосу в Благовещенский район.