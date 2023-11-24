В УГНТУ разрабатывают редкие углеродные продукты

В будущем кампусе Евразийского НОЦ будут получать редкие углеродные продукты. Мезофазные пеки, игольчатый кокс и материалы на их основе могут применяться для создания передовых технологий в области медицины, промышленности и машиностроения. Молодые учёные в Центре водородно-углеродных технологий УГНТУ занимаются подобными разработками уже два года. А переезд в Межвузовский кампус позволит значительно расширить исследование.

Молодые ученые – сейчас основной трудовой резерв Уфимского нефтяного университета. Милана Доломатова занимается оптическими технологиями. Успехи уже есть. В местной лаборатории активно разрабатывают методы экспресс-оценок свойств углеводородных систем.

Преимущество методики заключается в том, что не требуется дорогостоящее оборудование, можно определять совокупность физико-химических свойств за короткий промежуток времени. И все это можно делать на одном приборе. Милана Доломатова, научный сотрудник кафедры технологии нефти и газа УГНТУ

Центру водородно-углеродных технологий Нефтяного университета уже два года. Он был открыт благодаря федеральной программе «Приоритет-2030». Здесь преподаватели и студенты с первых курсов занимаются получением перспективных материалов на основе углерода, таких как игольчатый кокс или мезофазные пеки. Они необходимы для создания передовых технологий и запчастей. Например, электродуговых печей и литий-ионных аккумуляторов для автомобилей. Активно изучают и свойства более доступных веществ.

У нас в эту чашку залит битум, обычный дорожный битум, который используется для дорожного строительства. И мы сейчас с помощью этой иглы проверяем, насколько он твердый. Руслан Япаев, ассистент кафедры технологии нефти и газа УГНТУ

На экране – 0,53. Значит, игла смогла проникнуть в образец меньше чем на пять с половиной миллиметров. Это говорит о том, что битум достаточно твердый и вязкий для эксплуатации. А это прибор по разгону топлива. Здесь горючее нагревают до состояния кипения и определяют, насколько оно пригодно для использования.

Ну, на данный момент здесь 205 градусов. Выкипело около 30 мл. Это пока что данное топливо очень термостабильное и, в принципе, соответствует ГОСТу. Георгий Мурзин, студент УГНТУ

Соответствие стандартам имеет колоссальное значение. Если показатели не вписываются в установленные рамки, двигатель будет быстро изнашиваться, а также увеличатся вредные выбросы в окружающую среду. Решать глобальные задачи – это одна из миссий центра. А с переездом в кампус Евразийского НОЦ делать это будет проще.

Ближайшие цели у нас – очень хорошо разобраться в механизмах образования материалов из нефтяного сырья, из нефтяных углеводородов, лучше понять химию и физику, чтобы решить глобальную задачу получения материалов с заданными свойствами. Михаил Доломатов, доктор химических наук