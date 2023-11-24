В УГНТУ разрабатывают редкие углеродные продукты

В будущем кампусе Евразийского НОЦ будут получать редкие углеродные продукты. Мезофазные пеки, игольчатый кокс и материалы на их основе могут применяться для создания передовых технологий в области медицины, промышленности и машиностроения. Молодые учёные в Центре водородно-углеродных технологий УГНТУ занимаются подобными разработками уже два года. А переезд в Межвузовский кампус позволит значительно расширить исследование.
Молодые ученые – сейчас основной трудовой резерв Уфимского нефтяного университета. Милана Доломатова занимается оптическими технологиями. Успехи уже есть. В местной лаборатории активно разрабатывают методы экспресс-оценок свойств углеводородных систем.
Центру водородно-углеродных технологий Нефтяного университета уже два года. Он был открыт благодаря федеральной программе «Приоритет-2030». Здесь преподаватели и студенты с первых курсов занимаются получением перспективных материалов на основе углерода, таких как игольчатый кокс или мезофазные пеки. Они необходимы для создания передовых технологий и запчастей. Например, электродуговых печей и литий-ионных аккумуляторов для автомобилей. Активно изучают и свойства более доступных веществ.
На экране – 0,53. Значит, игла смогла проникнуть в образец меньше чем на пять с половиной миллиметров. Это говорит о том, что битум достаточно твердый и вязкий для эксплуатации. А это прибор по разгону топлива. Здесь горючее нагревают до состояния кипения и определяют, насколько оно пригодно для использования.
Соответствие стандартам имеет колоссальное значение. Если показатели не вписываются в установленные рамки, двигатель будет быстро изнашиваться, а также увеличатся вредные выбросы в окружающую среду. Решать глобальные задачи – это одна из миссий центра. А с переездом в кампус Евразийского НОЦ делать это будет проще.
Расширить исследование в IQ-парке получится и за счет тесного межвузовского сотрудничества. В Нефтяном рассчитывают, что им удастся обменяться опытом с ведущими университетами республики. Что позволит отечественным ученым объединить свои усилия и совершать новые полезные открытия.