В Уфе школьники изучают при помощи нейросетей популяцию снежных барсов

Популяцию редких снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей. Ученики также знакомятся с устройством дата-центров, узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения. Специально для учителей разработаны методические материалы по этой теме.

Всероссийское мероприятие, оно инициировано Министерством просвещения России и Минцифры России. Также участвуют крупные IT-компании, партнёры. Каждый из них формирует своего рода тематические уроки. Уроки направлены на профориентацию.

Видео, комиксы с теорией, инфографика и интерактивный тренажер для закрепления знаний. Все эти материалы адаптированы для учеников от 1-го до 11-го классов. Задания отличаются по объему и уровню сложности. Они доступны на сайте «Урокцифры.рф». Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно или с родителями. В прошлом году в проекте «Урок цифры» участвовали более 15 млн школьников России.