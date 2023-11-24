В Уфе школьники изучают при помощи нейросетей популяцию снежных барсов

Уфимские школьники помогают учёным отыскать краснокнижного снежного барса. В рамках образовательного проекта «Урок цифры» ученики Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии могут побыть в роли исследователей и создать систему, которая поможет найти пропавшее животное. Занятие построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка.
Популяцию редких снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей. Ученики также знакомятся с устройством дата-центров, узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения. Специально для учителей разработаны методические материалы по этой теме.
Видео, комиксы с теорией, инфографика и интерактивный тренажер для закрепления знаний. Все эти материалы адаптированы для учеников от 1-го до 11-го классов. Задания отличаются по объему и уровню сложности. Они доступны на сайте «Урокцифры.рф». Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно или с родителями. В прошлом году в проекте «Урок цифры» участвовали более 15 млн школьников России.