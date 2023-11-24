В Башкирии 4,5 тысячи школьников не смогли сдать ОГЭ без мобильников

В 2023 году ОГЭ сдавали 48 тысяч учащихся, из которых 4,5 тысячи экзамен провалили. Причина: усиление контроля за использованием мобильных телефонов во время тестирования, сообщил председатель профильного госкомитета Госсобрания Башкирии Айбулат Хажин.

Он также отметил, что некоторые дети не прошли государственную итоговую аттестацию и минувшей осенью, когда проводился дополнительный этап. По словам Айбулата Хажина, такого количества школьников, не сдавших ОГЭ, в республике еще не было. Кроме того, сегодня в регионе более 250 учащихся остались на второй год.