В Башкирии мать молится за сына-воина и всех солдат на СВО

О Ляйле Хисаметдиновой из села Стерлибашево рассказала корреспондент издания «Стерлибашевские родники» Райса Мусина. Женщина дважды провожала сыновей на фронт. Сначала старшего – его отправили в Афганистан, а в сентябре – младший, Ильнур, ушел добровольцем на Донбасс. За обоих молилась и молится до сих пор.

Сейчас эта мужественная женщина переживает разлуку с сыном. Ильнур отучился в школе, закончил колледж, потом работал. А в сентябре решил отправиться на спецоперацию: брат воевал, и я пойду. Мать отговаривать его не стала, но проводила сына с тяжелым сердцем. Сейчас он служит в Херсоне. Когда звонит, сообщает, что жив-здоров, и просит маму за него не волноваться.

В своих молитвах прошу, чтобы скорее кончилась спецоперация и все сыновья, и мужья вернулись к родным в добром здравии, с не израненными душами. Не перестаю просить Всевышнего, чтобы вернул живым и младшего сына. Ляйля Хисаметдинова, мать добровольца СВО

Остается верить, что молитва матери будет услышана.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.