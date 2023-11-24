В Башкирии посчитали количество мам

В 2022 году впервые стали мамами 12,7 тысяч женщин, 11,9 тысяч родили второго ребенка, 7,9 тысяч решились на многодетное материнство и стали мамами для третьего, 2,3 тысячи — для четвертого ребенка. 1,3 тысяча женщин стала мамами пять и более раз.