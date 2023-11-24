В Башкирии посчитали количество мам

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери. В честь значимого дня специалисты Башстата подсчитали количество мам в Башкирии.
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Башкирии было 1,72 млн женщин, которые подарили жизнь хотя бы одному ребёнку.
В 2022 году впервые стали мамами 12,7 тысяч женщин, 11,9 тысяч родили второго ребенка, 7,9 тысяч решились на многодетное материнство и стали мамами для третьего, 2,3 тысячи — для четвертого ребенка. 1,3 тысяча женщин стала мамами пять и более раз.
Всего за прошлый год в республике появилось на свет 36,1 тысяч малышей.