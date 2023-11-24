В Уфе убийца почти неделю скрывал труп тёщи

В Уфе сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство пропавшей без вести 64-летней женщины. Подробности инцидента сообщили в МВД республики.

7 ноября в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже матери. Она рассказала, что 24 октября женщина якобы ушла из дома и обратно так и не вернулась.

Следователи нашли следы преступления по месту проживания пропавшей. После недолгого расследования по подозрению в убийстве задержали 49-летнего мужчину, который является мужем дочери убитой женщины.

Выяснилось, что между родственниками завязалась ссора на почве личной неприязни. Мужчина схватил нож и ударил им тёщу в шею. От полученной травмы женщина скончалась сразу. Своих действий мужчина испугался – он обернул тело убитой в полиэтилен и убрал на балкон. Там тело пролежало двое суток. Ещё четыре дня и ночи оно пролежало в багажнике машины. После мужчина вывез труп в лесопосадку в сторону Благовещенского района и прикрыл ветками.

Мужчина рассказал супруге, что убил её маму, однако пригрозил расправой и ей. Только через неделю после сокрытия тела женщина обратилась в полицию с сообщением о пропаже мамы.

С задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств, в отношении фигуранта дела назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.