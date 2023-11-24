В Театре кукол Уфы появится интерактивный игровой зал

В Уфе продолжается ремонт Башкирского государственного театра кукол.
Стало известно, что в учреждении появится мультимедийный интерактивный игровой зал для детей. Театр выберет на аукционе поставщика, а начальная цена контракта составляет 59,5 млн рублей.
В состав оборудования должны входить терминал входной группы в форме цветка с красными лепестками со встроенными экранами, терминалы в виде столбов, «полоса препятствий» в виде пластикового короба, внутри которого расположены игровые шары управляемые через планшеты.