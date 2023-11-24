В Башкирии за один день несколько человек оказались в воде, испытывая тонкий лед

Сегодня на озере Котлован Дюртюлинского района республики мужчина провалился в воду, когда возвращался со льда на берег водоема. К счастью, неподалеку спасатели проводили профилактический рейд. Они заметили его и благополучно эвакуировали на берег, рассказал и. о. председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Фото №1 - В Башкирии за один день несколько человек оказались в воде, испытывая тонкий лед

Сегодня же двое молодых людей решили погулять по замерзшему водоему. Но лед затрещал, парни испугались. Их крики о помощи услышали спасатели, которые мониторили ледовый покров на водоеме. Они крикнули пострадавшим, чтобы те легли на лед. Добравшись до ребят, сотрудники госкомитета по ЧС эвакуировали их на берег с помощью спасательной доски.  

Спасатели напоминают, что на реках и водоемах Башкирии начался период ледостава. Первый лед считается самым коварным, предупреждают специалисты, и рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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