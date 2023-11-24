В Башкирии за один день несколько человек оказались в воде, испытывая тонкий лед

Сегодня на озере Котлован Дюртюлинского района республики мужчина провалился в воду, когда возвращался со льда на берег водоема. К счастью, неподалеку спасатели проводили профилактический рейд. Они заметили его и благополучно эвакуировали на берег, рассказал и. о. председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Сегодня же двое молодых людей решили погулять по замерзшему водоему. Но лед затрещал, парни испугались. Их крики о помощи услышали спасатели, которые мониторили ледовый покров на водоеме. Они крикнули пострадавшим, чтобы те легли на лед. Добравшись до ребят, сотрудники госкомитета по ЧС эвакуировали их на берег с помощью спасательной доски.

Спасатели напоминают, что на реках и водоемах Башкирии начался период ледостава. Первый лед считается самым коварным, предупреждают специалисты, и рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности.